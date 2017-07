Can Bosch, la tradició d’avantguarda

El repte no era fàcil. Feia temps que havíem decidit d’anar a Can Bosch, el problema era posar-nos d’acord en el dia. Per feina i compromisos familiars, se’ns feia difícil escollir un dia entre setmana per desplaçar-nos fins a Cambrils. Així que finalment vam optar per anar-hi un dissabte. Solució amb problema incorporat.

El segon repte era encara més complicat: explicar a casa que dissabte tens taula a Can Bosch (fins aquí, tot bé), però taula per a tres. “Per a tres?”, tots vam rebre la mateixa pregunta. “Hi hem d’anar per escriure un article per a l’ARA”, la resposta també va ser comuna. I el resultat. Cap a Cambrils.

Vam arribar a Can Bosch que ja era fosc. De nit, la façana del restaurant s’il·lumina amb elegància i el local absorbeix tot el protagonisme d’un carrer força tranquil, prop del port de Cambrils. Els bonsais gegants que l’envolten reforcen encara més la seva presència i hi donen personalitat. A través de les finestres veiem que la sala comença a estar plena i fem mala cara quan ens adonem que hi ha algun tipus de celebració. Però mantenim la gana, la curiositat i la il·lusió.

Un bar de pescadors

Des del 2012, Juan Bosch i Montserrat Costa estan acompanyats per la tercera generació de la família que representen Arnau Bosch i Eva Perelló. El restaurant té l’origen al 1969, quan els avis van obrir un humil bar de pescadors que anys més tard es va convertir en restaurant. L’Arnau, fill del Juan, aporta ara el seu segell a la cuina, sempre amb el mar com a referència i sota l’atenta mirada del seu pare.

Ens toca seure al costat de la taula on un grup de 20 o 30 persones celebren un aniversari, i ens agafem a la màxima “El que comença malament, acaba bé”. Fem un esforç per convèncer-nos. De seguida s’acosta la Montserrat, amb posat seriós però amable, i ens explica les possibilitats de menús degustació. Tenint en compte el lloc on som i coneixent una mica la seva història, ens decantem pel Menú Tradició (42 euros + IVA), que a més ofereix una opció interessant: per 16 euros més hi pots afegir mitja ampolla de vi per persona selecció del sommelier. Un encert.

Reinventant els orígens

Els cruixents, snacks i aperitius són un bon preludi del que vindrà. L’ou a baixa temperatura amb crema de pèsols i llagostins es menja amb llàgrimes als ulls. Sublim. És el primer plat i pot eclipsar el que queda a alguns comensals, però a nosaltres la resta ens convida a aixecar-nos i aplaudir, des del pop a la brasa amb puré de cigrons i salsa kimchi, passant per l’espectacular arròs negre Can Bosch amb escuma suau d’allioli, fins al peix del dia segons mercat. Per postres, una elaboració que defineix perfectament el que és Can Bosch: menjar blanc amb textures de llimona i ametlles amb gelat de canyella. Un plat de la terra, d’origen medieval, adaptat a la modernitat. La tradició del segle XXI.

El plat Sense oblidar la sublim obertura amb l’ou a baixa temperatura, triem un dels altres plats del Menú Tradició, el pop a la brasa amb puré de cigrons i salsa kimchi. Com altres receptes del menú, és una combinació de gustos perfecta que potencia la qualitat de la primera matèria.