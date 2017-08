Cal Tito: del mar al plat

Ala plaça de l’Ajuntament de Vilassar de Mar hi ha un petit tresor en forma de restaurant. És Cal Tito, un espai acollidor, familiar i molt personal on es troba representat el millor producte sortit del mar. Quan vam iniciar el projecte de Ni un dia a casa, el Carles va posar una condició: “Farem el Tito de Vilassar”. No hi va haver debat ni discussió. I aquí el tenim.

Tito Corominas va inaugurar l’any 2000 el restaurant on a ell li agradaria anar. Amant del peix fresc, va decidir que l’oferta en aquest àmbit no satisfeia la seva exigència com a client. Estava tip de no menjar producte fresc i ben tractat i va decidir fer-ho ell. Acompanyat per la Marina, la seva dona, lideren un dels restaurants de referència del Maresme. Onze proveïdors s’encarreguen de buscar i servir a Cal Tito el millor producte. El Tito s’encarrega de cuinar-lo de manera eficient i senzilla, que no simple.

Barcelonista com ben pocs, ha tingut l’immens plaer de servir molts dels seus ídols. Pep Guardiola, Tito Vilanova, Julio Salinas, Txiki Begiristain i Chapi Ferrer són alguns dels il·lustres comensals que han gaudit d’una de les millors cuines del nostre país. Tots aconsellats per Carles Busquets, que amb el pas del temps s’ha convertit en un dels grans amics de Corominas.

Nosaltres hi vam anar una nit calorosa del mes de juny. Set taules a la planta baixa i un reservat al pis de dalt és tot l’espai que tenen per cobrir Tito Corominas i els seus ajudants. En aquest petit restaurant vilassarenc el nostre Carles hi ha passat moltes hores degustant les millors bèsties marines. Va viure divuit anys a Vilassar de Mar i ho volia compartir amb nosaltres.

L’espectacle va començar amb uns entrants per compartir: musclos amb pebre i les aclamades ortigues de mar. Tot seguit d’unes cloïsses, navalles i un pop a la brasa que van fer caure gairebé una ampolla de Gessamí, un Gramona adequat per a tot tipus de peix i marisc. Al segon plat es va tornar a imposar la dictadura del Carles: “Ens fotrem un gall de Sant Pere. Enlloc l’he menjat millor i vosaltres us mereixeu tastar-lo!” Un altre cop, res a dir. Assentim i mirem el Tito, que des de la cuina ens diu que sí amb el cap.

El gall de Sant Pere és un dels peixos més preuats. Tant pel sabor de la seva carn exquisida com pels lloms sense espines. Al Tito el preparen de diferents maneres però nosaltres el vam demanar a l’allet: gall de Sant Pere amb oli i alls fregits, res més, res menys. Un plat exquisit on no es pot evitar sucar una mica de pa.

Ara en ple estiu podem gaudir de la tranquil·litat de la sala o de la terrassa a tocar de la plaça de l’Ajuntament. Un arròs amb gambes del Tito després d’una estona de platja pot ser un dels millors plaers de què es pot gaudir en una petita escapada. Per qualitat-preu, no en dubteu. Això sí, reserveu amb antelació.

El Carles ens va convèncer. Cal Tito és un d’aquells restaurants molt ben valorats per la gent, un d’aquells de què tothom parla i que tothom coneix. No espereu un local amb el glamur d’altres restaurants, però un dinar o un sopar a Cal Tito amb bona companyia és insuperable. Us hi sentireu com a casa.

El plat Les ortigues de mar són un producte delicat i a Cal Tito les saben cuinar molt bé, com queda demostrat amb les seves ortigues arrebossades. No és un pla que entri a primera vista però el seu sabor és espectacularment marí. I no patiu, que les de la foto són molt maques, però el dia que hi aneu en podreu tastar unes quantes més.