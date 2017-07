Bardeni, el ‘meatbar’ de Barcelona

Molt a prop de la Sagrada Família hi trobem un meatbar que és una referència internacional. Dani Lechuga, millor cuiner jove del 2010, ha construït un univers al voltant de la carn i la cuina d’autor. Tracta la carn com Messi la pilota: amb amor, devoció i talent.

El punt de trobada és al carrer València cantonada Marina. Al Bardeni no es pot reservar, però paga la pena jugar-te-la per trobar taula. Hem quedat per dinar i com que no volem temptar la sort el millor que podem fer és anar-hi una mica abans de les dues. El fet de ser a tocar d’una de les icones mundials del turisme no impedeix que el local sigui freqüentat a parts iguals per comensals autòctons i turistes. Tots saben on van. Ens rep la Lluïsa, cap de sala i parella del Dani. El seu saber fer i la seva bonhomia són la porta d’accés a un santuari on es venera la carn, però sense renunciar a altres meravelles. Les sardines marinades, l’arròs amb ceps i gambes, el tataki de tonyina o la torrada de Santa Teresa són alguns dels exemples no carnívors de plats del Bardeni per venerar.

La carta està escrita a les rajoles blanques de les parets del local. En vermell, els plats del dia. A la façana hi trobem una pissarra on s’anuncien les especialitats de la casa: Angus Beef, Vaca Charolais, Onglet (Hanger Steak), Costella o el Caneló, un dels millors canelons del país. Ho intentem tastar tot. És impossible, però ho intentem. L’Albert, cambrer i home de confiança, ens recomana que escollim entre la vaca dry-aged amb 60 dies de maduració o els 300 grams d’entrecot black angus premium. Com que no volem triar entre el pare i la mare, els triem tots dos. Ens és impossible definir la sensació de plaer dels plats del Bardeni sense caure en la comparació del plaer sexual. Abans ja havíem tastat les croquetes, els tomàquets amb vinagreta marina i el carpaccio de llengua i foie.

El producte és excels i la mà del Dani fa d’aquests plats una raó molt de pes per competir amb una visita al temple expiatori de la Sagrada Família. Nosaltres us aconsellem que visiteu la gran obra de Gaudí i en acabar ho remateu al Bardeni, on es construeix diàriament una altra gran obra.

Un cop acabat el servei, parlem amb l’autor. Ens explica que juntament amb el seu amic i dissenyador de referència Lázaro Rosa-Violán està rehabilitant l’enyorat Caldeni. Ara bé, com tot el que fa, ho farà a la seva manera. L’experiència, i el fet de ser ell qui obre i tanca el restaurant, li permet decidir com i de quina manera vol treballar. El nou local, paret amb paret amb el Bardeni, obrirà portes després de l’estiu, sense pressa. El Dani controlarà els dos espais des de la cuina, que serà compartida. En un hi tindrem el Bardeni de sempre. A l’altre, un menú degustació del qual segur que sentirem a parlar.

Mentre arriba aquest moment, nosaltres seguirem gaudint de la màgia que desprèn aquest petit temple del carrer València.

El plat En el paradís de la carn no podíem triar cap altre plat que no fos aquest bistec tàrtar de vedella d’angus. Un tàrtar de la millor carn amb el toc especial i personal que li dona el Dani, que converteix aquest plat en un luxe per als sentits i per a la gastronomia del nostre país.