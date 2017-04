Anatomia d'un cupcake a la catalana

Una anatomia correcta d'un cupcake (pastís de tipus sara però de mida individual) a la catalana té tres parts. Una és la base, que és la que el fa semblant a les magdalenes o als famosos muffins , que són considerats els germans pobres dels cupcakes . La segona part és el barret, que és una corona que es fa amb crema de mantega i amb variacions de colors. La tercera i última és el topping , que funciona com si fos la perla d'un collaret.

Si són catalans, com els que fan la Laura Rusiñol i el Joan Tubau a l'Exquisiteria de Girona, els ingredients són la ratafia, la crema catalana, els carquinyolis, la mel i el mató, entre d'altres, i no tenen colorants, perquè tots dos parteixen d'ingredients naturals per aconseguir-los. "Si necessitem el color rosa fem servir maduixes, per exemple", diuen els socis de l'Exquisiteria, que aposten pels aliments de km 0 (que no hagin recorregut més de 150 km) i pels de temporada.

"Per als cupcakes no són necessaris els colorants, malgrat que fins ara semblava que uns i altres anaven junts", diuen la Laura i el Joan, mentre serveixen un cupcake pijama, un dels més sol·licitats, perquè a molts els recorda les antigues postres pijama, que tenien enmig un flam i estava envoltat de fruita en almívar.

El que sí que es necessita són les eines per fer-los, com ara els motlles, que poden ser de silicona (com els de la marca Lékué, que també té motlles de silicona de porcions individuals de pans de pessic), les mànegues de pastisseria i els buidadors de pomes ("imprescindibles per fer el forat que contindrà la veritable sorpresa del cupcake ").

Mentrestant, la bloguera Bea Roque acaba de publicar el llibre El rincón de Bea (Planeta) arran de l'èxit del seu blog homònim, que va començar el 2007. "Mai no havia fet cap pastís, però m'hi vaig començar a sentir atreta pels llibres que un dia vaig consultar", explica.

Com a bona autodidacta, la Bea sempre ha explicat en el seu blog les errades que cometia quan no li sortia un pastís, i potser això justament és la clau de volta per entendre per què una community manager que mai no s'havia dedicat a la pastisseria s'ha acabat convertint en prescriptora de gran influència. "Per mi, el meu gran èxit és haver pogut plasmar les receptes en un llibre com el que acabo de publicar", diu.

Els consells bàsics

Sigui com sigui, la Bea Roque fa una llista de cinc consells bàsics a l'hora de fer pastissos o cupcakes . El primer és conèixer el forn de casa. Tant se val que sigui elèctric o d'aire, el que és essencial és saber la temperatura amb què forneja, perquè "en pastisseria 10º amunt o avall són bàsics, i et poden salvar o espatllar un dolç". El segon punt és que cal ser molt precís amb les quantitats, perquè les postres són com les ciències exactes. En tercer lloc, per fer un bon cupcake s'ha de tenir present que la base sortirà perfecta si la mantega està a punt de pomada (a temperatura ambient). És aleshores quan es podrà barrejar amb el sucre i es crearan bombolles en la mantega que permetran que el pa de pessic creixi. El batut inicial és bàsic.

El quart punt és que els ous que es facin servir també han d'estar a temperatura ambient. No es poden fer servir acabats de treure del fred de la nevera, perquè "si estan molt freds, es talla el pastís".

Com a cinquè i últim consell, la bloguera assenyala que el sucre ideal per cuinar és l'integral de canya, perquè dóna melositat a les postres. "De vegades també faig servir el blanc, i el sucre glaç per a les galetes, però per a la resta de preparats, sempre l'integral de canya".

Tant la Laura Rusiñol i el Joan Tubau com la Bea Roque reconeixen que les postres entren per la vista. Una de les claus de l'èxit dels cupcakes és, precisament, la seva vistositat de colors. La Bea fotografia ella mateixa els seus dolços, perquè "és molt important per fer arribar la recepta". Les imatges les penja al seu blog, on ja compta amb més de 15.000 visites diàries.

El perquè del nom 'cupcake'

"Hi ha dues teories que expliquen el perquè del nom d'aquests pastissets", expliquen la Laura Rusiñol i el Joan Tubau en el llibre Cupcakes a la catalana(RBA). "La primera assegura que es diuen cupcakes perquè per fer-los es feia servir una tasseta (cup ) per mesurar-ne els ingredients". La segona teoria "apunta als llibres tradicionals de rebosteria", en què es recomanava cuinar-los en small cups (tasses petites), "perquè resultaven perfectes per al grau d'escalfor del forn".

Pel que fa a la seva recuperació explosiva en la pastisseria actual, tant la Bea Roque com la Laura Rusiñol i el Joan Tubau assenyalen un capítol de la sèrie Sexe a Nova York , en què la protagonista, Carrie Bradshaw, en menjava un. "Fins i tot la pastisseria de la ciutat es va fer famosa", diuen.