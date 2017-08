La febre de l’alvocat

En poc temps, l’alvocat ha passat de ser una fruita exòtica i desconeguda a una de les més desitjades a casa nostra, sobretot per les seves propietats nutricionals i per la seva versatilitat a la cuina: tant es pot fer servir per sucar el pa de l’esmorzar com per fer canelons i, fins i tot, com a ingredient per a unes postres de xocolata. I no només omple les neveres i les cuines de les cases, sinó que l’alvocat també és el gran rei d’Instagram: l’etiqueta #avocado ja conté més de 6 milions de fotografies.

Hi ha dos factors clau que expliquen per què aquesta fruita d’estiu -se’n troben des del maig fins al novembre, aproximadament- ha entrat amb tanta força a la dieta mediterrània. El primer és que els arbres d’alvocat han arrelat bé als nostres camps, així que els pagesos en cultiven i, per tant, en el mercat se n’han començat a trobar amb regularitat; abans era molt més complicat. I el segon és que s’han donat a conèixer els beneficis nutricionals que aporta a l’organisme la ingesta d’aquesta fruita originària de Centreamèrica. “L’alvocat és tan beneficiós que si no existís l’hauríem d’inventar”, diu la naturòpata Yolanda García. Va bé per millorar moltes funcions de l’organisme, des del cor fins a la vista, passant per l’estómac. En aquesta línia, el psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer explica que l’alvocat “ajuda a anar de ventre regularment, millora la nostra flora bacteriana sana i alhora provoca una bona regulació de la glucosa, del colesterol i del greix abdominal”. És així perquè l’alvocat és ric en fibra insoluble (70%) i soluble (30%). Per a la vista, menjar alvocat prevé les cataractes i la degeneració macular, gràcies a les propietats que estan concentrades a la zona de color verd fosc, prop de la pela de la fruita, i que reben el nom de “luteïna i zeaxantina”, segons explica Yolanda García.

“A més, és antioxidant, és a dir, un aliment que combat els radicals lliures que acceleren l’envelliment cel·lular perquè és ric en vitamina E. Ajuda a envellir bé”, afegeix la coach nutricional Marta Vergés, cofundadora de l’escola de cuina Kalegria. En aquesta línia, Xevi Verdaguer explica que és per això que la cosmètica el fa servir en les seves formulacions, per frenar les inflamacions o l’envelliment de la pell.

Però la llista continua. La vitamina K1, que també és present en l’alvocat, ajuda a millorar la cicatrització de les ferides i afavoreix la coagulació de la sang. “També preveu l’osteoporosi, manté forts els ossos i millora la circulació i l’elasticitat dels vasos sanguinis”, afirma Verdaguer. “La vitamina B5, en la qual és molt ric, ens ajuda a tenir més energia”, continua el psiconeuroimmunòleg. Finalment, també és un aliment bo per al cor, per la tipologia de greixos que conté. “Concretament, el 70% dels seus greixos són monoinsaturats, com l’oli d’oliva”, afirma Yolanda García. De fet, com més madur sigui l’alvocat, “millor és el seu perfil, perquè augmenten els greixos monoinsaturats”, revela la naturòpata. L’àcid oleic, el seu greix monoinsaturat, també millora la memòria i la salut de la pell, a més de ser un aliat de la salut cardíaca. “Nutricionalment només té un contrapunt, que ve donat pel seu contingut alt en tiramina, un aminoàcid vasoactiu que el fa no recomanable per a persones que pateixen migranyes o mal de cap”, afirma Verdaguer.

Com ens el mengem?

A l’hora de menjar-lo, les possibilitats són infinites. Es poden fer des de canelons que converteixen la polpa de l’alvocat en l’embolcall, i que s’acostumen a farcir de tomàquet i de salmó, fins a un guacamole gelat, que es pot posar dins de sopes fredes. Per fer el guacamole, una curiositat és que és millor deixar el pinyol dins el puré, ja que d’aquesta manera el verd de l’alvocat no s’oxidarà i mantindrà més temps el color intens. De fet, el pinyol és molt preuat a la cuina. “N’hi ha que el ratllen per menjar-ne la pell a les amanides”, comenta la dietista Martina Ferrer. Ella mateixa també ressalta les formes curioses que pot adquirir l’alvocat gràcies a la seva polpa untuosa. “Se li pot donar forma de rosa i servir-la com si es tractés d’una amanida”.

Per a una crep o per a llesques de pa, l’alvocat és un bon substitut de la mantega, i combina bé amb melmelades de fruites vermelles. “És ideal consumir-lo cru, però també és deliciós amb un toc de planxa, sobretot per als esmorzars d’hivern, quan venen de gust aliments calents”, suggereix Yolanda García. “A la planxa, el toc culinari que en ressalta el gust són unes gotes d’oli d’oliva i un pessic de sal”, afegeix el dietista-nutricionista David Gasol.

I això pel que fa a receptes salades, però també es fa servir en molts plats dolços. Una de les propostes més llamineres és barrejar l’alvocat amb cacau pur o amb garrofa, oli de coco -o un altre oli verge de gust neutre-, una beguda vegetal i, per endolcir, dàtils medjool. “Es pot variar la crema amb altres ingredients, com ara afegint-hi vainilla, canyella o fruita seca”, diu Yolanda García. De fet, la naturòpata explica que és com una mena de crema de cacau saludable, ideal per a berenars infantils. Sigui com sigui, l’alvocat és millor menjar-lo combinat amb altres aliments. “Està demostrat que assimilem millor els beneficis d’aquesta fruita quan el mengem amb altres ingredients”, diu Xevi Verdaguer. També cal destacar que l’alvocat és una de les fruites més resistents als herbicides gràcies a la seva pell gruixuda, fet que provoca que no sigui tan necessari consumir-lo de cultiu ecològic.

La febre de l’alvocat, però, també té un cantó fosc. Com que es tracta d’una fruita de moda a tot el món -a Europa el consum s’ha duplicat en només deu anys- hi ha experts que adverteixen que el cultiu d’alvocats a Mèxic, país que produeix el 40% dels alvocats que es venen a tot el món, està causant una desforestació sense precedents. En aquesta línia, menjar alvocats amb moderació, de proximitat i només quan n’és temporada segurament fa que consumir-ne sigui més sostenible.

Un lloc on només se serveixen plats que porten alvocat A la ciutat d’Amsterdam (Holanda) hi ha el restaurant The Avocado Show, especialitzat en plats molt creatius, tant dolços com salats, que porten alvocat. Hi destaquen els plats que combinen l’alvocat amb diversos vegetals, però una de les receptes més curioses que hi trobem consisteix a servir l’alvocat en forma de rosa. De fet, l’alvocat convertit en rosa és un dels plats més compartits a les xarxes socials. Consisteix a tallar per la meitat l’alvocat, treure’n el pinyol i després anar fent talls fins a la polpa de la fruita. Un cop fet, i amb l’ajuda de les mans, es va donant la forma de rosa a l’alvocat.