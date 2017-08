Els Casals: Homenatge al producte de casa

Per a la gent de Can Fanga anar a Els Casals és una excursió. I així ens ho vam prendre. Per fer una excursió com déu mana necessitàvem una guia. La parella del Carles va viure uns quants anys a Casserres i coneixia perfectament la comarca. Però el que havia de ser un sopar a Els Casals dels tres amb la guia es va convertir en una sortida de la colla de l’Adriana amb nosaltres de convidats. Un cop al restaurant vam considerar que la taula era massa gran i vam demanar si podíem desfer-nos d’una per ser tots una mica més a prop. Alguns feia temps que no es veien i hi havia moltes coses de què parlar. Primer desig concedit. Ara ve el gran dilema: menú degustació o carta? Consensuadament ens vam fer un menú a mida entre gran part dels plats de la carta. D’aquesta manera podríem provar-ho gairebé tot! Un somni.

La tria del vi la va fer la personalitat més important de la taula: David Font, alcalde de Gironella i home de bon paladar. Sense treure-li cap mèrit al David en l’encert de la tria, va ser de gran ajuda el consell i l’aprovació de la sommelier i cap de sala: Carolina Calvo.

Per iniciar el festival, un quinto d’Estrella amb uns aperitius elaborats i de la terra: pa amb tomàquet líquid amb llonganissa, seguit de cérvol amb escuma d’ametlla crua. No es pot començar millor.

Anem pels primers: pastís de patata amb porro confitat i sipionets amb cansalada viada; carpaccio de gamba i sard de Palamós; caneló rostit amb amanida de poma, api i raves; truita de patates... Aquí ens hauríem d’aturar un moment. ¿Anem a un restaurant amb una estrella Michelin i demanem truita de patates? Sí. Truita de patates amb rossinyols, cecina de Lleó i amanida de ceba de Figueres al cop de puny. Espectacular i sorprenent.

Seguim amb els segons: tac de vaca a la brasa; pularda amb botifarra de perol trufada; galta de porc amb cremós de cigrons i gamba de Palamós; peix de la llotja amb el sempre perillós S/M i una polleta de la casa amb rostit català... Alguns dels plats són per compartir. Compartir és viure!

A Els Casals el producte que se serveix és de producció pròpia o de productors i recol·lectors de la zona. El km 0 en la seva màxima expressió! I encara ens falten les postres. Postres elaborades que s’han de demanar a l’inici de l’àpat. Destaquen les que tenen nom propi: Ariadna (borratxo de rom cremat i vainilla), Guifré (bunyols de xocolata amb gelat de praliné) i Paula (llimona, xocolata blanca i bitxo picant).

Al capdavant d’aquest equip hi ha l’Oriol Rovira, que controla, supervisa i dirigeix una colla de professionals que fan diàriament feliç molta gent. Anar a Els Casals és anar a gaudir del producte de la terra, de la nostra terra. Tractat amb devoció i talent, i pensat per satisfer els paladars més exigents.

A més, si voleu, us podeu quedar a dormir. Els Casals és restaurant i hotel. Nosaltres vam aprofitar una de les terrasses per fer el gintònic de rigor i per escoltar les batalletes de la colla. Els Casals, Sagàs, Gironella i el Berguedà es mereixen una excursió. Hi tornarem!

El plat El plat que millor resumeix la feina d’Els Casals és aquesta pularda amb botifarra de perol trufada i petites cebes tendres. Producte de casa de primera qualitat i elaboració impecable. Quan ets a taula i et serveixen aquesta gallina capada només ets capaç de gaudir sense pensar en res més. Gaudir, gaudir i gaudir. Gairebé dues hores de feina a la cuina per presentar un plat estel·lar que va ser devorat en pocs minuts. Hi ha coses que no tenen preu i una d’aquestes és la pularda d’Els Casals, que val molt més del que costa.