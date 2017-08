Les barques Can Joan: El paradís de l’arròs

Es fa difícil explicar el sentiment de frustració que t’envaeix després de donar un cop d’ull a la carta d’arrossos de Les Barques Can Joan. Hi ha tant per triar i el nivell és tan alt que és impossible no sentir impotència pel fet de no poder tastar-los tots. Arròs d’espardenyes, arròs amb navalles i alls tendres, arròs amb pebrots rojos i llagostins, arròs amb ortigues i carxofes, arròs roig de gambes, arròs negre, arròs caldós amb llamàntol, amb llagosta... Podríem escriure aquest article enumerant només la varietat d’arrossos del restaurant.

A les Cases d’Alcanar hi ha molts restaurants, però Les Barques Can Joan és especial, i no només per la qualitat del menjar, també pel tracte amb els clients: pròxim i amable, fa que et sentis com a casa. Joan Martínez, tot i passar-se hores a la cuina deixant-se la pell per satisfer tothom, sempre té un moment per recórrer totes les taules que pot i saludar els comensals. Li agrada ser a la cuina, però el que l’omple de veritat és el contacte directe amb el client. I això s’agraeix.

Ens havia parlat molt bé del restaurant Lluís Flaquer, el narrador dels partits del Barça al Carrusel deportivo de Cadena SER. De fet, a principis d’any, al mes de gener, de camí cap a Vila-real, on jugava el Barça, l’Adrià, el Lluís i uns quants periodistes més van fer parada a Les Barques Can Joan, i a partir d’aquella experiència l’equip del Ni un dia a casa es va posar a treballar per desplaçar-s’hi poc després. Teníem l’excusa perfecta per escapar-nos i recórrer els gairebé 200 quilòmetres que separen Barcelona de les Cases d’Alcanar.

Els divendres i els dissabtes són dies de molta feina, a Les Barques Can Joan. S’hi pot anar a dinar i a sopar, i la cuina pràcticament no s’atura mai. Havíem trucat amb antelació, per assegurar-nos que tindríem lloc i taula a la terrassa. Vam decidir no mirar la carta per estalviar-nos dubtes i frustracions: compartiríem un pop a la gallega amb tronc de patates i allioli, uns calamars a la planxa, unes cloïsses a la marinera i unes caixetes de mar (que només es troben a la zona, no són a la carta i és imprescindible demanar-les). Quatre entrants i un principal. Arròs, evidentment: l’arròs roig de gambes, un espectacle! Un plat impactant, tant pel seu intens color vermellós, que evidencia la qualitat de la gamba, com pel seu gust exquisit. Una autèntica joia.

Amb prou feines ens va quedar espai al cos per respirar, però encara ens vam atrevir amb les postres, compartint només un pastís de xocolata blanca i Xixona que el Carles no va tocar. Res que no sigui un gelat de vainilla. El que sí que va acceptar, com tots, és el xarrup de licor d’arròs del Delta que ens van oferir per rematar un dinar espectacular.

Després de felicitar el Joan, el seu fill Marc i la seva filla Joana, agrair-los la feina que fan i la seva amabilitat, ens vam acomiadar de forma no gaire efusiva, perquè ens tornarem a veure aviat, esperant que arribi el dia que puguem llegir la carta d’arrossos amb un somriure, senyal que els haurem tastat tots.

El plat D’entre l’enorme varietat d’arrossos que ofereix la carta de Les Barques Can Joan ens va cridar l’atenció l’arròs roig de gambes. I escollir-lo va ser un gran encert. Segurament diríem el mateix de la resta, perquè la qualitat de l’arròs, el peix i el marisc que serveixen al restaurant fa que resulti impossible equivocar-se, però aquest ens va semblar extraordinari. Si teniu dubtes sabeu que és una aposta segura.