Visca les llenties, ben cuinades!

Toca llegums vulguis o no en vulguis. I toca menjar verdures vulguis o no en vulguis. I fruita. “Si els obliguem, sí o sí, pot passar que els costi de menjar-ho”, explica la Gemma Mengual, campiona olímpica de natació sincronitzada i mare de dues criatures. “He aconseguit fer-me un receptari personal de trucs perquè el Nil, el meu fill gran, s’atreveixi amb aliments que, d’entrada, em deia que no li agradaven”. Per exemple, de les llenties, que li provacaven rebuig, en fa hamburgueses. “I el Nil les endrapa amb gust!”, continua explicant.

La Gemma ho explica amb la seguretat d’haver trobat la fórmula màgica, de manera que la pregunta immediata és: siusplau em dónes la recepta de l’hamburguesa de llenties. I aquí va:

Hamburguesa de llenties

Ingredients per a 4 persones

1 i ½ tassa d’aigua

¾ tassa de llenties seques o 400 g de llenties cuites

1 cullerada petita d’oli d’oliva verge extra

1 tassa de ceba picada molt fina

1 dent d’all picada

½ tassa de molles de pa o farina

½ cullerada de fines herbes

Sal i pebre

Posem les llenties en remull durant unes quantes hores. Les colem, les rentem i les posem a coure. Un cop cuites, les batem deixant una massa fina. També podem utilitzar llenties cuites o de pot.

Piquem finament la ceba, i l’afegim a les llenties. Ho salpebrem, hi posem mitja cullerada de fines herbes i la dent d’all, i ho barregem tot. Reservem la massa uns minuts.

Posem en una pella amb oli a escalfar a foc mitjà. Mentrestant, anem formant les hamburgueses amb les mans. Si la textura no és ideal, podem ajudar-nos amb una mica de pa ratllat o farina.

Fregim les hamburgueses per tots dos costats. La podem acompanyar amb pa, tipus entrepà.

·Aquesta hamburguesa vegetariana feta de llenties és una bona manera d’aconseguir que les criatures consumeixin llegums de manera diferent.

·L’equilibri entre proteïnes vegetals i animals contribueix a una alimentació saludable. Així tenim una versió saludable de menjar ràpid.

Mentre la Gemma passa la recepta, entro a la pàgina Lékué i descobreixo que la seva última novetat és My Burger, un motlle que permet fer hamburgueses casolanes, farcides, o bé minihamburgueses.

La tendència DIY (do it yourself) a la cuina està en alça, i per fi es recobra el sentit comú de preparar a casa una cosa tan senzilla com una hamburguesa. Gràcies Gemma Mengual, per la recepta; gràcies Lékué, per l’ajut!