Ruta pels restaurants més suculents dels famosos

Què tenen en comú Gerard Piqué, Gemma Mengual, Toni Albà i Leo Messi? A més de ser famosos, que això ja ho sabíem, comparteixen que tots són propietaris de restaurants que s’estan fent un lloc en l’oferta gastronòmica catalana. Cap es posa darrere els fogons ni darrere el taulell, esclar, tenen altres ocupacions que els mengen temps. Val a dir que en els casos de Mengual i Albà són els seus germans qui estan al capdavant del restaurant. Però en tots aquests establiments, si ens hi fixem bé, hi trobarem d’una manera o altra l’empremta dels seus creadors. Així, mirant la carta del restaurant de Piqué -i també de Shakira-, podem descobrir quin és el plat preferit del futbolista: les patates braves. I al local de la família de Messi, quin és el menjar preferit de l’argentí: carn arrebossada i patates fregides. ¿Us animeu a fer una ruta gastronòmica pels restaurants d’aquests famosos?

TONI ALBÀ

1918, a Vilanova i la Geltrú

Tot va començar quan va tancar el Peixerot, un dels restaurants mítics de la cuina marinera de Vilanova i la Geltrú. Una de les germanes de Toni Albà, Núria Albà, va rebre la proposta de quedar-se’l, i ella ho va comunicar als germans. “Nosaltres li vam dir de seguida que sí, que l’agafés, perquè la Núria sap cuinar molt bé. Ella sempre és l’encarregada dels àpats familiars i ja et dic que és una feinada perquè som molts”, explica Toni Albà. Però ella els va respondre: “Sola no ho accepto. Vull a tots els germans dins el projecte”. Així va ser com Toni Albà va començar a combinar els platós de televisió i de teatre amb la sala d’un restaurant que ell mateix, juntament amb les seves tres germanes, ha capgirat i modernitzat, tant pel que fa al menjar com a la decoració.

Els germans Albà, que han batejat el restaurant amb el nom de 1918, la data en què es va inaugurar l’antic Peixerot, han equipat la cuina amb els estris més moderns del mercat, que permeten coccions àgils i sobretot netes. “Els fogons, per exemple, contenen aigua i així és més fàcil netejar-los”, explica Toni Albà, mostrant la cuina del 1918, i afegeix fent broma: “En principi, el meu rol al restaurant és menjar-me els plats, mentre que les meves tres germanes s’encarreguen de fer la feina. La Núria fa de cuinera, la Montse de cap de sala i la Natàlia de relacions públiques”. Ara bé, el dia que van obrir les portes (el 15 de novembre), l’actor no se’n va poder desentendre, ja que van omplir totes les taules del restaurant, i li va tocar fer de cambrer.

Toni Albà assegura que els plats que cuina la seva germana Núria són un homenatge a la cuina vilanovina i pagesa i en fa bandera arreu on va. “Els arrossos, les calderetes, la sopa blanca i els espigalls són els meus plats preferits -explica l’actor-. No ho hem posat a la carta perquè n’hi ha masses que m’agraden”.

GERARD PIQUÉ

Yours, a Barcelona

El jugador del FC Barcelona és propietari, juntament amb quatre socis més, del restaurant Yours, situat al carrer Londres de Barcelona. Els seus companys de viatge són, ni més ni menys, els membres del grup de música Els Amics de les Arts. També participen en el projecte el Mas La Carrera, Noel Alimentària i el cuiner Juanjo Mestre Boncompte. El Yours és una hamburgueseria que reivindica la carn de qualitat i de proximitat, ja que tota prové de Mas La Carrera, a la Vall d’en Bas (la Garrotxa). “L’hamburguesa ha patit molt rebuig, malgrat que és un dels plats més subtils i bons que es poden fer”, explica Mestre.

El que més agrada a Gerard Piqué, però, són les patates braves, que també provenen de Mas La Carrera. “A mi sempre m’ha agradat cuinar-les tal com les serveixo, que és amb la salsa enmig de les patates, i no per fora. Quan Piqué va tastar-les, em va dir que li encantaven”, recorda el cuiner. I per això van decidir posar a la carta que les patates braves són “a l’estil Gerard Piqué”. El xef explica que va inventar-se la manera de fer aquest plat quan vivia a Suïssa. “Quan vaig venir a Catalunya, em van dir que altres cuiners, com Sergi Arola, les cuinaven exactament igual -explica-. Però jo prometo que no ho sabia”.

FAMÍLIA DE LEO MESSI

Bellavista, a Barcelona

Quan els tres germans Iglesias, coneguts per ser propietaris de referents gastronòmics -Rías de Galicia i Espai Kru-, i la família de Leo Messi van decidir obrir junts un restaurant, van saber de seguida que volien que fos com un viatge a un poble, amb tots els elements típics que s’hi poden trobar. I es pot dir que Bellavista del Jardín del Norte compleix les expectatives de les dues famílies. “Pel que fa al nom, me’l vaig trobar en un adhesiu situat en una de les columnes de la sala, quan començàvem les obres”, recorda Juan Carlos Iglesias. Ell defensa la idea que els noms venen a tu, i no ets tu qui els va a buscar. De manera que aquell adhesiu amb el nom “Bellavista del Jardín del Norte” el va trobar.

Segons Iglesias, el restaurant ofereix una experiència per a tots els sentits. “No només per al paladar, també per a la vista. Ens hem esforçat molt en l’ attrezzo ”, comenta. Precisament, una de les característiques del restaurant és que vol simular ser un poble i les sales reben noms molt originals. Una de les més destacades és la Sala de Jocs. Es diu així perquè hi ha prestatges amb diversos jocs de taula que tothom pot agafar. Ara bé, qui prefereixi menjar a la Plaça del Poble o a l’Església, altres espais del local, gaudirà de la llum especial que entra per uns finestrals immensos que donen al jardí. I qui vulgui un racó més íntim, pot anar a la Barberia, o a algun dels espais reservats.

A la carta, destaca el plat preferit de Messi: l’escalopa milanesa, és a dir, carn arrebossada amb patates fregides. Però l’oferta és molt més àmplia i gormanda. Hi ha des d’ostres preparades de mil i una maneres fins a arrossos del senyoret, passant per plats de peixos, cuinats i presentats de formes inèdites, i carns de qualitat. Un altre detall important és que l’aigua és gratuïta: els comensals l’han d’anar a buscar a la font de la Plaça del Poble.

GEMMA MENGUAL

Sugoi, a Sant Cugat del Vallès

La nedadora olímpica va descobrir el menjar japonès per casualitat, un dia que va sortir a sopar amb els seus amics. Li va agradar tant que es va engrescar a obrir un restaurant a Sant Cugat del Vallès, on resideix, amb quatre socis més. La seva germana i el seu cunyat (Bàrbara Mengual i Faulo Meireles) estan al capdavant del local. Ella, però, hi va molt sovint perquè li agrada el peix, les algues i les amanides que hi preparen. “L’amanida de fonoll, sardina fumada, hummus d’albergínia, formatge fresc i cítrics és una de les meves preferides”, explica Gemma Mengual.

Els sashimis, els nigiris i les garoines, quan n’és l’època, són altres plats que la nedadora suggereix. “El peix que servim no és totalment cru, està una mica cuit”, diu Mengual, i explica que cada setmana canvien la carta i fan propostes concretes, segons l’oferta del mercat. “Ah! Els arrossos també són un dels plats forts de la carta, concretament el que preparem amb espardenyes i garoines”, conclou Mengual.