Nobook: ‘The orange is the new food’

En el primer que vam pensar quan vam entrar al restaurant va ser en la selecció holandesa que l’any 1974 va meravellar el món del futbol, també coneguda com la taronja mecànica. A la cuina del Nobook tot és taronja. Quan diem tot, és tot: els prestatges, les neveres, la cuina, les rajoles, l’uniforme del personal...

Aquest restaurant és més modern que nosaltres, per això quan ens diuen que fan un showcooking en directe ens mirem i pensem que hi ha cuines del nostre país que sí que són un autèntic show. Són tan moderns que a vegades emplaten sense plat! Per gaudir de l’experiència en primera persona decidim seure a la barra i contemplar l’espectacle visual, que conflueix entre la feina creativa dels cuiners i l’harmonia artística dels plats. El cert és, però, que el menjar és bo, diferent, de qualitat i visualment extraordinari. Al Nobook la dita de “menjar pels ulls” es compleix a la perfecció.

La carta està formada per 16 plats de diferents procedències. Ens trobem, per exemple, un plat xinès que triomfa als Estats Units i que no trobaràs a la Xina (pollastre cruixent caramel·litzat amb salsa agredolça i picant). De l’Amèrica Llatina podem tastar l’anticucho de vieira a la brasa amb puré de tupinambo i patata. Un plat més proper seria la truita de patata i ceba amb pop i crema de kalbi. Al Nobook no tenen ni telèfon ni e-mail, i de moment tampoc hi ha postres. Per tant, segur que el Carles no es podrà menjar el tradicional i socorregut gelat de vainilla.

La carta de vins és escassa o gairebé inexistent. Un parell de propostes de vi blanc i un parell de negre. L’Adrià i l’Ivan s’engresquen amb els suggeriments dels homes de taronja alliçonats per Andreu Estríngana, escollit el millor bàrman del nostre país l’any 2015. Un margarita amb tequila i Cointreau amb yuzu i sal per a l’Adrià i una pinya colada per a l’Ivan. La carta recomana el millor còctel per a cada plat. El Carles, que és molt seu, fa tot el recorregut amb Estrella Damm. Diu que l’Estrella marida amb tot i que no li vinguin amb collonades.

Un espai transgressor

En definitiva, l’experiència al Nobook és exactament el que proposen: un espai per menjar bé i res més! Un espai innovador, transgressor, informal, creatiu i amb una gastronomia de primer nivell. Ells diuen, i és cert, que es pot fer alta cuina sense coberts de plata.

Mentre dinem, hem vist passar un parell de vegades el xef Iker Erauzkin, propietari, juntament amb Anna Yébenes, de l’espai gastronòmic UMA, i creadors d’aquest concepte trencador i fresc que ens evoca el Nobook. Trobarem fàcilment una excusa per reservar taula a l’UMA i tastar el menú degustació que ens ofereixen l’Iker i l’Anna amb una proposta diametralment oposada a la que hem viscut al Nobook.

El plat Sublim. Ja quan veus arribar a taula el maqui de salmó amb una lleu temperatura d'alga nori saps que estàs davant d'un Miró o d'un Picasso de la cuina. Una presentació extraordinària. I el gust? D'aquells que no oblides fàcilment. Obligatòria elecció