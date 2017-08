La Mundana: un miracle terrenal

La Mundana s’ha posat de moda i es nota. Per trobar taula cal reservar o el fracàs de no poder asseure’s a degustar la seva cuina està assegurat.

Parlar de plaers mundans significa referir-se a qüestions terrenals, però si ens referim a una persona mundana, parlem d’algú aficionat als plaers i el luxe. Aquest és el joc del Marc i l’Alain, les ànimes d’aquest local situat entre les Corts i Sants: busquen que des de la terra arribis al cel. I ho fan des d’un establiment amb aspecte de taverna o vermuteria on s’amaga un dels restaurants top de Barcelona. Si l’objectiu és menjar bé, l’assolireu de llarg.

Quan entres a La Mundana sempre hi trobes gent treballant. A mà dreta, la màquina de tallar embotit i un espai de creativitat. Un parell de metres més enllà, la cuina, on l’espectacle està assegurat.

El nostre particular camí gastronòmic cap al més enllà comença amb una deliciosa ostra fumada. Preludi del plat més fotografiat del restaurant: les braves. Dos lingots de patata amb allioli fumat i salsa brava que alterna els colors groc i negre amb un efecte sorprenent. A La Mundana és habitual topar amb fumats, perquè tenen un fumador amb llenya de castanyer que fa les delícies dels comensals.

Devorades les ostres i les braves, decidim demanar consell a la Mònica, cap de sala, ànima de La Mundana fora de la cuina i la nostra guia gastroespiritual. Arriben els calamars asiàtics amb pols de xili, llima ratllada i maionesa de kimchi. La cara i els ulls de l’Adri ho diuen tot. Un plat exquisit. L’espectacle continua amb els buns de cua de bou. I uns panets asiàtics fets al vapor amb fonoll i iogurt.

Poc després arriba l’Ou. Un cop més un restaurant ens sorprèn amb un ou boníssim. Aquest és amb puré de patata amb mantega, rovell trufat i escuma carbonara. Un plat diví que creiem insuperable, i així li diem al Marc, que reacciona amb un somriure i ens demana calma amb aquella confiança del qui se sap guanyador abans de jugar.

El festival continua amb l’arròs de capipota i anguila. I repetim ritual i coreografia fins al final: assentim amb la boca tancada i ens anem mirant buscant reforçar les nostres sensacions. Així ho fem amb el foie a la brasa. Amb els canelons de peus de porc i premsat d’espinacs. Amb l’ anticucho de vedella amb cuscús, fruita seca i xili groc (que provoca fins i tot algun aplaudiment a la taula). I acabem amb un gloriós xauarma de vaca vella dry aged ambsoja negra, rovell de guatlla i mill.

Sortim de la hipnosi gastronòmica i mirem cap a la cuina. Hi veiem Marc Martín i Alain Guiard, els genis que hi ha darrere els fogons d’aquest magnífic restaurant. Han passat per les cuines de l’Àbac i del Jean Luc Figueras i ara, des de fa un parell d’anys, dediquen tot el seu esforç a crear el seu propi món culinari. Treballen cada dia amb dedicació i humilitat per oferir un producte de nivell a la seva vermuteria, sabent que és qüestió de temps que el miracle terrenal de La Mundana toqui el cel.

El Plat Aquest és un dels plats amb més èxit de La Mundana: la flor de carbassa amb brandada de bacallà, Pernod i salsa chipotle. Sigueu conscients que si demaneu una flor, és una flor. Si en voleu més especifiqueu-ne el nombre.

+ Detalls

C/ Vallespir, 93 - 08014 Barcelona

Tel. +34 93 408 80 23

PREU ESTIMAT: 50 euros per persona

http://www.lamundana.cat/