Lluerna: més llum a Santa Coloma

L’Ivan no va fer cara d’estranyat. Tampoc de sorprès. “Era qüestió de temps”, va dir. A diferència dels altres, ell ja havia visitat el Lluerna abans, quan era al centre de Santa Coloma, en un espai per a unes set o vuit taules. “Ara s’han traslladat a un altre local, a l’avinguda Pallaresa, 104, i en parlen molt bé”, va dir l’Adri abans que el Carles ho rematés com acostuma a fer: “No en parlem més”. Sobraven arguments per visitar la nova casa del Víctor Quintillà i la Mar Gómez, que, tot i les temptacions de moure’s a Barcelona, van preferir apostar per Santa Coloma. A finals de maig el Lluerna va estrenar seu i aviat tindrà company de travessia, perquè al seu costat hi nedarà el Verat, un gastrobar de tapes que naixerà a la tardor.

El nou local del Lluerna està a l’altura de la seva cuina. L’espai que ha dissenyat el Pere Cortacans és modern, elegant i funcional. Ens encanta entrar i trobar-nos de cara amb la cuina, integrada en el mateix menjador i que no guarda secrets: tot es veu a través de dues portes de vidre gegants que s’obren i es tanquen automàticament. La Mar (cap de sala i sommelier del restaurant) ens acompanya a la nostra taula, i pel camí veiem un dels espais reservats que tenen per a grups. Hi ha gent, però no afecta la tranquil·litat que es respira a la resta del menjador, que també està ple.

Demanem dues Estrelles i una Balate (cervesa artesanal feta a Cabrera de Mar) i escollim el menú Presentació. En tenen quatre, de menús, i cada tres mesos canvien plats per adaptar-los a la temporada. Ens serveix el Tomeu, que amb el seu accent balear ens explica els plats amb detall. Comencem amb tres aperitius: mojito sòlid, oliva gordal farcida de Campari amb taronja i una escuma de bacallà amb mel. Ens acabem les cerveses i triem El Veïnat (Montsant), dels dos vins que ens ha recomanat la Mar. És una aposta a cavall guanyador. Ens encanta.

Des de la cuina, Víctor Quintillà ho controla tot. És la seva talaia. Comprova que els plats surtin bé i que ho facin quan toca. I en té prou amb una mirada a través de la finestra de la paret per dirigir el personal del menjador si veu que alguna taula ha deixat els coberts i espera el següent.

Ens porten l’ ajoblanco d’alga codium i bonítol, seguit dels lletons cruixents amb sipions. Són dos plats excel·lents, que gairebé es fan curts, però que poden competir amb un meravellós arròs de gambes de platja. Tots tres ens mirem amb la boca plena, i no cal dir res per saber que estem d’acord: de moment, el millor del dia. Degustem el peix de platja sobre espinacs i pil-pil de cloïsses que ens obliga a sucar-hi el fantàstic pa de llavors que ens han servit. I acabem amb l’entrecot de vedella ecològic reposat i albergínia.

Esperem les postres, satisfets. Però el Tomeu ens ofereix un assortit de formatges (fora de menú) que ens veiem incapaços de rebutjar. I hi afegim el cremós de formatge de cabra, iogurt, remolatxa i gerds, un sorbet de maduixes i alfàbrega i ganache de xocolata. Els petits fours són la traca final per acabar d’il·luminar i rematar la festa gastronòmica que suposa dinar al Lluerna.

El plat Tot i tenir plats excel·lents com els lletons cruixents amb sepiones, res no fa ombra a l'espectacular arròs de gambes de platja. És una de les apostes més segures d'aquest restaurant.