LaL: Tot queda a casa

Casc antic d’Esparreguera, 22.30 hores. Arribem mitja hora tard, ens ha costat trobar aparcament. Entrem a casa de la Maria i el primer que ens diu és que no ens preocupem (havíem trucat avisant del nostre contratemps).

Maria Boladeras és una professional del món de la moda que té com un dels seus projectes vitals el restaurant LaL, un bistrot de preeminència catalana amb les influències culinàries del seu marit, el Shai.

Shai Dublero és un reconegut xef israelià. Després de nodrir-se de diversos tipus de cuina d’arreu del món i d’haver treballat en restaurants rellevants de França, Anglaterra i Israel, va decidir establir-se a Esparreguera amb la seva dona.

LaL és un nom turc que defineix el color bordeus, el del vi negre, i també és el nom de la filla de la millor amiga de la Maria. Dos pardals d’un tret.

El restaurant va obrir les portes fa set anys com una hamburgueseria gurmet. La seva cuina ha estat en constant evolució i avui dia hi trobem una carta de viandes catalanes d’autor.

A principis de juny escau sopar a la terrassa. És la gran “joia de la casa”, una terrassa molt ben adequada amb una distància més que agradable entre taules i amb un servei molt atent i professional encapçalat pel Marcel, el cunyat de la Maria. Tot queda a casa. Es respira un ambient molt pròxim i familiar entre clients i propietaris que no xoca gens amb la professionalitat i la bona pràctica que se li demana a un restaurant d’aquest tipus.

Quan acabem de sopar, demanem a la Maria si pot seure amb nosaltres per explicar-nos el seu recorregut vital al voltant de la restauració. Té una visió una mica crítica del seu món, que li desapareix tan bon punt viu la satisfacció de servir personalment plats que l’omplen de joia. “Poques coses hi ha millors que servir a un client un plat fet a la teva cuina i del que et sens totalment orgullós”, ens comenta la Maria.

La carta varia cada dia sobre una base equilibrada entre els entrants freds i calents i els peixos i les carns, sempre tenint en compte el producte de temporada i de mercat. De primer, nosaltres ens vam decidir a tastar diferents varietats de tonyina, entre les quals va destacar un tàrtar amb cogombre. Van saber trobar l’equilibri just perquè el gust del cogombre no sobrepassés el de la tonyina. De segon, vam seguir amb les recomanacions de la Maria. Explica cada plat amb tanta dedicació... que no t’hi pots negar. Fins i tot ens va explicar el mètode de pesca del lluç que ens anàvem a menjar. “La pesca d’aquest lluç es fa amb ham i així el peix no rep cops durant la captura. La carn és més ferma i gustosa, i manté millor la frescor, ja que el peix no pateix”, ens comenta amb passió.

Després de gaudir dels plats, del servei i de les explicacions només ens quedava acabar-nos el gintònic i donar-los les gràcies per fer-nos partícips de la seva il·lusió per la cuina i la seva empatia. Si ens veieu per Esparreguera és possible que sigui a casa de la Maria i el Shai.

El plat Del LaL hem volgut destacar un risotto amb cloïsses de Galícia amb un punt picant. La cocció justa, unes cloïsses fresques i carnoses i el punt picant que aporta la mà de Shai Dublero, la firma d'autor en un plat molt gustós que sobresurt dins d'una carta equilibrada.