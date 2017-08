Menjar a Casa Manolo et fa més feliç

Fa anys quan et deien “En aquest restaurant hi ha vingut el rei” era com dir que tenia una estrella Michelin. Ara ja no serveix. Els gurmets busquen alguna cosa més que una foto del monarca penjada a les parets del local.

Dir que la fama de Casa Manolo a ses Salines és gràcies al rei emèrit Joan Carles seria injust. El que fan el Manolo i la seva família cada dia amb el restaurant ple és una obra d’art.

La història d’aquest restaurant ve de l’any 1945, quan Juan des Bodegón, nascut a Jaén, i l’Apolònia, nascuda a Mallorca, obren un local per vendre vins i licors. Però l’any 1990 és quan el bar fa un canvi de rumb gràcies al Manolo i la seva dona i es converteix en Casa Manolo o Bodega Barahona o El Bodegón. Tots els noms són correctes. No us espereu luxes ni l’última pijada arquitectònica. Casa Manolo manté des de l’any 1972 la mateixa estructura, les mateixes parets que han anat omplint amb fotografies de famosos, la mateixa escala i sobretot la bona qualitat del seu menjar.

El local està ple a vessar. I l’enrenou i els crits són importants. Obrim la carta sabent abans de llegir-la què demanarem: arròs notario, calamar potera i peix a la sal.

Arriba primer el calamar potera. Ens arriba sencer al plat i el Manolo ens explica que l’han pescat davant de la Colònia de Sant Jordi. Ens diu a més com el preparen: el posen a la planxa sense rentar. El tallen davant nostre i el barregen amb la seva tinta. Després el tornen a escalfar, hi afegeixen sal de Cocó i oli de Sóller. El resultat és senzillament increïble. No heu tastat mai un calamar tan gros amb aquest gust.

La segona meravella que ens porten és un llobarro pescat aquell mateix matí sense espines i a la sal. El Manolo amb les seves mans s’encarrega que arribi al plat sense cap espina. Aquests detalls ens fan xalar! Marquen la diferència. El peix està boníssim però la dona del Manolo s’apropa i ens diu: “Guardeu lloc, que de seguida us arriba el notario ”.

I així és, l’estrella del dia. El famós arròs notario. Ja el tenim aquí. Un mallorquí que tenim assegut al costat ens ho deixa molt clar: “Aquest és l’original, l’autèntic. No en menjareu mai més un d’igual”.

És un arròs on trobareu onze varietats de peixos de roca, cargols de mar, sèpia amb la seva tinta i llamàntol. Us ho diem de veritat, no tenim paraules per definir aquest arròs. Bé, sí que hi ha paraules però no poden ser publicades!

El mateix client que ja ens havia avisat ens diu: “Nois, sou uns campions, normalment sa gent menja s’arròs i basta. Voltros heu fet Guinness”.

No demanem postres, però sí unes herbes mallorquines. El Manolo, el geni que ha creat això, seu amb nosaltres. No tenim forces per aplaudir-lo però ho faríem de cor. Ens dona les gràcies pels elogis però ens diu que se’n va a descansar. Demà té la mateixa feina i l’arròs ha de sortir igual.

Baixem les escales observant la gent famosa que ha passat pel local. I veiem que aquest restaurant ja té la seva estrella: la cara de felicitat de la gent quan surt. Qui passa per Casa Manolo és més feliç. Feu-nos cas.

El plat Han passat els dies i encara no sabem com us hem de definir aquest plat. L'arròs notario de Casa Manolo és únic, sublim, contundent, messiànic… Podríem estar hores dient adjectius i ens quedaríem curts.