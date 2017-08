Calau: el millor pintxo a la platja

Avui els del Ni un dia a casa us volem parlar d’un bar de pintxos. Sí, ho heu llegit bé. Avui us volem parlar del Calau. Està situat just davant la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell, per tant, us podeu imaginar que trobar taula no és fàcil. Hi ha molta gent, però això no impedeix als propietaris del Calau tenir una de les millors cartes de pintxos de Catalunya.

Arribem i ens situen en una taula gran, ampla i fora del bullici. Ho agraïm. Perquè, no ens enganyem, un lloc de pintxos (i amb nens) és un lloc de nervis i corredisses. Generalment els pares creiem que els nens que molesten són sempre els dels altres, mai els nostres. No sabem el perquè, però en aquest tipus de restaurants t’entra com una salivera i una gana inusual. Et fa la sensació que s’acabaran.

Un dels principals objectius és que no se t’escapin els millors pintxos, o que els calents passin primer per la teva taula. Si no, t’enfades amb els cambrers. I ells moltes vegades no en tenen la culpa.

Les dones són les primeres a escollir. Elles, decidides, s’aixequen i tornen amb els plats mig buits. Per què no n’agafen més? Escullen pintxos agraïts: d’escalivada amb anxova, alvocat, carpaccio de vedella, salmó fumat amb mascarpone o una amanida de mango amb espinacs.

‘Foie micuit’ amb poma

Ens mirem. ¿No menjaran més? Tal com arribem a la barra, tots tres anem directes cap al mateix pintxo: el de foie micuit amb poma. Extraordinari.

Agafem també el timbal de tomata amb bacallà i els ous a la mimosa. De sobte veiem com ens fan senyals des de la taula. Arriben els calents. Arriba l’espectacle. El cruixent de gamba amb patata, el farcellet de pollastre al curri, les croquetes d’ànec i rostit i les piruletes de llagostí (el millor calmant per als nens) fan que el nostre concepte del pintxo canviï. Els pintxos poden ser moderns i poden atipar.

Els calents, per rematar

La segona tanda de calents ens acaba de rematar. Sardina marinada, pintxos de conill o magret d’ànec amb salsa de mango.

No volem ser agosarats, però creiem que al Calau hi fan els millors pintxos de Catalunya. I està en un lloc incomparable. És un pla meravellós per a un dia d’estiu. Platja i pintxos excel·lents. Per cert, de nens només n’hi havia dos. I tots dos eren de l’Ivan.

El plat El més sorprenent del Calau són les piruletes de peus de porc. Aconsegueixen la força i el gust dels peus de porc concentrats en un espai diminut. Són cruixents, gelatinoses i boníssimes.