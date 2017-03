Vi des del bressol per combatre la ignorància de les borratxeres

El sommelier Josep Roca, del millor restaurant del món, El Celler de Can Roca, havia berenat de petit llesques de pa amb vi i sucre. “Un menjar reconstituent, que ens havia fet interioritzar que el vi era un ingredient nostre, del Mediterrani, com l’oli”, comenta. Ara, com a pare, no prepara els mítics berenars, però el vi hi és ben present, lligat a tots els àpats, i els seus dos fills, el Martí (17 anys) i la Maria (14), se n’han mullat els llavis des que eren ben petits.

“Vaig començar a deixar-los-ho fer a partir dels 5 anys, perquè a mi sempre m’han vist ensumar-ne, tastar-ne, i, per tant, ells hi sentien interès”. Deixar-los-en mullar els llavis forma part de tot el que el pare els ha anat explicant sobre el vi, com a beguda que es fa a partir de la transformació del raïm, que passa el procés de fermentació, com el pa, però que conté un element, l’alcohol, que “és perillós per a la mainada, i que per això no en poden prendre”.

Les explicacions encara no s’acaben aquí, perquè el Josep els ha inculcat que el vi, com també el cava, va lligat als àpats, com si fos un aliment més, i també a la companyia, com a beguda social. “Els dic que és un aliment que ve de la terra, que explica com és la terra i la gent que hi ha darrere, que en fa una beguda intel·lectual perquè conté missatges, però que sempre s’hi ha d’anar en compte perquè conté alcohol”.

L’objectiu del sommelier pare és que els fills adolescents entenguin que el vi i el cava, l’alcohol en general, no s’han d’empassar ni engolir, que és quan apareix la borratxera, sinó que són begudes comunicatives. Dit amb altres paraules, vol que tinguin criteri propi si mai s’enfronten a un botellón, en què de vegades el vi és tractat de la pitjor manera, amb creacions desvirtuades com el calimotxo. «Hem d’acostar els joves al vi amb educació, perquè és una beguda pròxima a la nostra cultura, molt més que les begudes espirituoses o les carbonatades».

Mentrestant, Agustí Torelló (25 anys), enòleg del celler elaborador de Clàssic Penedès AT Roca, explica que de vegades ha comentat a amics, que viuen fora de la comarca del Penedès, que deixessin el lambrusco que bevien compulsivament per tastar un bon vi. “A Sant Sadurní d’Anoia i a Vilafranca no passa entre el jovent, perquè hi ha una cultura molt ben arrelada, que no beu vi ni per emborratxar-se ni com a beguda elitista”.

Un vi de 10 euros és car?

Segons sosté Torelló, els dos extrems són injustos i sorprenents, perquè la tradició de conrear la vinya al Mediterrani és antiga i perquè “a l’època dels nostres avis sempre es menjava amb vi”. Pel que fa a la visió elitista, es pregunta: “Com pot ser que una ampolla de vi de 10 € es consideri cara, quan un únic gintònic pot costar-ne molt més?”

Per resoldre el mal pas en què es troba el vi entre el jovent, Torelló només hi veu el camí de l’educació des que s’és ben petit. “Cal explicar a la canalla què és el vi, on es fa, com es fa, deixar-los-en tastar perquè és un aliment més”. És així com a ell el van educar els seus pares, vinculats per cada una de les branques familiars al món del vi i del cava, i que va fer que es gradués en enologia a la Universitat Rovira Virgili.

Xumet amb cava

Per acabar, Toni de la Rosa, director de les caves Torelló, assegura que els naixements dels seus tres fills, el Toni (11 anys), la Paula (7) i l’Helena (5), els ha celebrat sucant-los el xumet amb cava i després posant-los-el, esclar, perquè el xumessin bé. “És un costum ben arrelat de Sant Sadurní, i que es fa amb totes les criatures i que no ens amaguem d’explicar”.

L’anècdota és exemplificadora, perquè com a pare productor el cava i el vi hi són presents a tota hora. Les tres criatures en saben les olors, tasten most i, a casa, amb els àpats, se’n mullen els llavis, dels vins i dels caves que beuen els adults. “Prohibir que en beguin és un error, perquè el que cal és ensenyar-los-en a beure”. Com? “Jo sempre els dic que se’n beu amb els àpats, mai amb l’estómac buit, i amb companyia”. De tot plegat tractarà el simposi El cava i els joves, programat per al mes d’octubre: “Perquè per a nosaltres és un tema cabdal”.