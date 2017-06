“Hi ha més 'ceviches' que 'callos', per això anirà bé la cervesa La Malquerida

Els cuiners Ferran i Albert Adrià han tornat a aliar-se amb Estrella Damm per crear una nova cervesa innovadora i trencadora. Es diu La Malquerida en homenatge a l'Amèrica Llatina, és de color rosa i està pensada per maridar amb la cuina llatina però també amb plats elaborats amb tècniques culinàries semblants, com el seitó en vinagre o altres confitats.

La presentació de la cervesa s’ha fet avui al migdia al restaurant Hoja Santa, d'Albert Adrià. Era la primera vegada que es presentava en públic, malgrat que fins ara, al restaurant mexicà del grup elBarri –societat del grup empresarial dels germans Iglesias i els Adrià–, s’ha ofert als comensals sense presentar-ne el nom. "Buscàvem saber-ne l’opinió", ha dit Adrià.

A partir d’avui, la cervesa es podrà trobar només a restaurants on es puguin menjar plats llatinoamericans. Actualment "hi ha més 'ceviches' que 'callos'" a les cartes dels restaurants, ha afirmat Ferran Adrià, així que no ha de ser un restaurant de cuina especialitzada, com és el cas de l’Hoja Santa, perquè la tingui al costat d'altres propostes de begudes. "El concepte que oferim és revolucionari, perquè ara la cuina llatinoamericana es podrà maridar amb una cervesa, però a partir d’aquí es poden fer més conceptes", ha continuat explicant Ferran Adrià.

El cuiner del restaurant El Bulli ha recordat com ha costat acceptat en l’alta restauració la cervesa. "A El Bulli mateix, als sommeliers els costava que els clients demanessin cervesa, i només l’oferien per als aperitius". Però l’equip d'El Bulli, junt amb Estrella Damm, va crear la Inedit, i a partir de llavors la cervesa va començar a maridar plats d’alta volada.

Sobre la nova cervesa, La Malquerida, Ferran Adrià ha aclarit que l’ha fet com a projecte personal i no com a El Bulli Foundation. "Tinc molt bona relació amb Estrella Damm des que vam fer la Inedit, i he cregut en aquest nou projecte des del principi". Ferran Adrià també ha puntualitzat que no té res a veure amb els restaurants del seu germà, "que és ell qui s’hi juga els diners". Però en aquesta ocasió, per a Estrella Damm, s’han unit.

La Malquerida és una cervesa feta amb la flor de l’hibisc, que li dona el color vermell, i que és coneguda també com la flor de Jamaica, i amb taronja. "Ens vam inspirar en un còctel que serveix l’Hoja Santa", han explicat tècnics cervesers d’Estrella Damm. Per la seva banda, el sommelier Ferran Centelles, que ha participat al projecte junt amb els germans Adrià, com també va fer per a la Inedit, ha assegurat que La Malquerida "és una cervesa molt cervesera, que busca agradar". Ferran Centelles ha indicat que l'hibisc té un "gust penetrant i alhora hi aporta profunditat gustativa". Hi ha coincidit també el cocteler Marc Àlvarez, del grup elBarri, que confessa que és una cervesa que "busca agradar tant als que són molt cervesers com els que no ho són gens".

La Malquerida s'ha presentat al restaurant Hoja Santa, perquè el projecte va començar a gestar-se el 2014 al mateix restaurant, en converses amb els germans Adrià i Estrella Damm. "Per a nosaltres, ha estat una idea disruptiva, perquè som una cervesa mediterrània, catalana", ha explicat Jaume Alemany, d'Estrella Damm. La cervesera ha fet el salt cap a una altra cultura, la llatinoamericana, que ha alçat el seu prestigi a tot el món. "El 2010 ningú no sabia qui era Gastón Acurio i ara tothom sap fer 'ceviche'", ha recordat el cuiner Ferran Adrià una vegada rere l'altra durant la presentació.