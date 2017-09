El bacallà se'n va de ruta de platets per la Mercè

El bacallà és el protagonista de la ruta 'Islàndia al plat', que va començar el 14 de setembre pels barris barcelonins del Born i la Barceloneta, i que permetrà conèixer catorze maneres diferents de menjar el peix del nord, fins al 24 de setembre.

Durant aquests dies, catorze restaurants ofereixen un platet –que no és ni mida tapa ni tampoc mida de plat únic– maridat amb la cervesa Inedit, d'Estrella Damm, per 5 €. La iniciativa, impulsada per Bacallà d'Islàndia i la cervesera de Barcelona, s'afegeix a la llista d'actes de la festa major de la Mercè de Barcelona, en què la Reykjavík (capital d'Islàndia) és la ciutat convidada de la Mercè 2017.

A la Barceloneta, el restaurant Caballa Canalla, situat dins el mercat de la Barceloneta, ha maridat el bacallà amb espinacs frescos, sofregit i mussolina suau d'all (vegeu-lo a la foto). La proposta és llaminera, perquè els colors dels ingredients són atractius per a la vista, però alhora els espinacs mariden de primera amb el peix blanc del nord, que té un punt exaltat amb l'all.

Mentrestant, a Can Ramonet el bacallà sorprèn per la base de 'migas' amb què s'acompanya. Així doncs, el platet es converteix en un joc de textures, cruixent (el pa fregit) i suau (el del bacallà).

Un carrer més enllà, a la plaça de la Barceloneta, el restaurant L'òstia busca el maridatge amb la cervesa Inedit, de manera que cuina el morro de bacallà, arrebossat, amb llevat de cervesa, risotto de blat, pil-pil, regalèssia i flor de bergamota.

I així fins a catorze restaurants més, que han apostat per cuinar el bacallà de maneres diferents. De fet, Islàndia fa anys que té la vista posada en el receptari mediterrani i del País Basc per cuinar el bacallà per la creativitat a l'hora de cuinar-lo.

La ruta 'Islàndia al plat' és una proposta més per impulsar la cuina del bacallà per part d'Estrella Damm, que també organitza la 'Ruta del bacallà' durant la Quaresma junt amb el Gremi de Bacallaners de Catalunya.