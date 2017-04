El Celler de Can Roca, el tercer millor restaurant del món

El Celler de Can Roca ha estat escollit el tercer millor restaurant del món, segons el rànquing The World's 50 Best, que organitza la revista anglesa 'Restaurant'. L'establiment gironí baixa una posició respecte de l'any passat. La llista l'encapçala el restaurant Eleven Madison Park, de Nova York, seguit en segon lloc per l'Ostreria Francescana de Mòdena (Itàlia), que alhora es converteix en el millor restaurant europeu. Entre els 10 millors restaurants també n'hi ha dos de bascos: l'Asador Etxebarri a Axpe, a la sisena posició –que fins ara estava en el número 10–, i el Mugaritz de Sant Sebastià, a la novena –que fins ara estava ocupant el setè lloc.

“Per a nosaltres, el número tres és màgic. Estem molts contents”, ha declarat el sommelier Josep Roca, a Girona. En Joan, el cuiner, i en Jordi, el pastisser, es troben encara a Melbourne (Austràlia), on aquest dimecres s'ha desenvolupat la gala de premis The World's 50 Best 2017.

Pel que fa a la resta de posicions al rànquing, que ja es van donar a conèixer fa uns dies, hi ha la presència de dos restaurants catalans més: d'una banda, el barceloní Tickets, del cuiner Albert Adrià, que escala fins a la 25a posició, respecte de la 29a que ocupava fins ara; i de l'altra, el també barceloní Disfrutar, dirigit pels cuiners Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, que entra per primera vegada a la numeració i se situa a la posició número 55. “És increïble, no ens ho hauríem imaginat mai que entraríem a la llista, i menys amb tan poc temps, ja que només fa dos anys i mig que vam obrir el restaurant a Barcelona”, ha dit el cuiner Oriol Castro, que ha acabat el servei de migdia del Disfrutar ben feliç.

El Celler també s'endú el premi a l'hospitalitat

El Celler ha estat reconegut també per primera vegada amb el premi The Ferrari Trento Art of Hospitality, que han recollit Joan i Jordi Roca. “No havíem rebut mai un premi a l’hospitalitat de la sala, i ens la premien com la millor del món, per tant, estem molt feliços”, ha dit Josep Roca, i ha apuntat que el premi és per a tot l’equip humà que integra la sala del restaurant. "Sempre dic que la nostra sala és una revolució humanista, perquè cuinar és cuidar, i perquè, quan servim, estimem. Per tant, crec que The World's 50 Best ha premiat una sala que estima, la passió de la qual és la feina". En els últims anys, El Celler de Can Roca ha rebut diversos premis per part de la revista 'Restaurant'. Entre els guardons, trobem el de millor restaurant del món, el 2013 i el 2015; el de millor cuiner, per a Joan Roca, l'any 2016, i el de millor pastisser, per a Jordi Roca, el 2014. A més, durant set anys seguits, el restaurant s'ha situat entre les tres primeres posicions.

A la gala dels anomenats 'Oscars de la gastronomia' també han recollit un important guardó els xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, ja que el seu restaurant Disfrutar de Barcelona ha estat triat per The World's 50 Best com el de més potencial del 2017.

El llistat The World's 50 Best, que aquest any arriba a la seva quinzena edició, s'ha convertit en una referència alternativa a la 'Guia Michelin', en la qual voten prescriptors i gastrònoms de tot el món la millor restauració de l'avantguarda mundial. Els premis tindran lloc l'any que ve a Oviedo, però Barcelona acollirà una gala de celebració dels 15 anys dels guardons, acte que comptarà amb la presència de Ferran Adrià, els germans Roca i René Redzepi com a protagonistes.

Els 50 millors restaurants del món

1. Eleven Madison Park (Nova York, EUA)

2. Osteria Francescana (Mòdena, Itàlia)

3. El Celler de Can Roca (Girona, Catalunya)

4. Mirazur (Menton, França)

5. Central (Lima, Perú). Millor restaurant d'Amèrica

6. Asador Etxebarri (Axpe, Espanya)

7. Gaggan (Bangkok, Tailàndia). Millor restaurant d'Àsia

8. Maido (Lima, Perú)

9. Mugaritz (San Sebastià, Espanya)

10. Steirereck (Viena, Àustria)

11. Blue Hill at Stone Barns (Nova York, EUA)

12. Arpège (París, França)

13. Alain Ducasse au Plaza Athénée (París, França)

14. André (Singapur)

15. Piazza Duomo (Alba, Itàlia)

16. D. O. M. (São Paulo, Brasil)

17. Le Bernardin (Nova York, EUA)

18. Narisawa (Tòquio, Japó)

19. Geranium (Copenhaguen, Dinamarca)

20. Pujol (Mèxic DF, Mèxic)

21. Alinea (Chicago, EUA)

22. Quintonil (Mèxic DF, Mèxic)

23. White Rabbit (Moscou, Rússia)

24. Amber (Hong Kong, Xina)

25. Tickets (Barcelona, Catalunya)

26. The Clove Club (Londres, Regne Unit)

27. The Ledbury (Londres, Regne Unit)

28. Nahm (Bangkok, Tailàndia)

29. Le Calandre (Rubano, Itàlia)

30. Arzak (Sant Sebastià, Espanya)

31. Alléno (París, França)

32. Attica (Melbourne, Austràlia)

33. Astrid y Gastón (Lima, Perú)

34. De Librije (Zwolle, Holanda)

35. Septime (París, França)

36. Dinner by Heston Blumenthal (Londres, Regne Unit)

37. Saison (San Francisco, EUA)

38. Azurmendi (Larrabeztu, Espanya)

39. Relae (Copenhaguen, Dinamarca)

40. Cosme (Nova York, EUA)

41. Ultraviolet by Payul Pairet (Xangai, Xina)

42. Boragó (Santiago de Xile, Xile)

43. Reale (Castel di Sangro, Itàlia)

44. Brae (Birregurra, Austràlia)

45. Den (Tòquio, Japó)

46. L'Astrance (París, França)

47. Vendôme (Colònia, Alemanya)

48. Tim Raue (Berlín, Alemanya)

49. Tegui (Buenos Aires, Argentina)

50. Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bèlgica)