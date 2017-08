Oli d’oliva i gaspatxo: els sabors sorprenents dels nous gelats

El primer que hem de tenir en compte a l’hora de fer gelats a casa és que n’hi ha de dos tipus: els sorbets, que sempre tenen una base d’aigua, i els gelats pròpiament dits, que tenen una base de crema, ja sigui vegana -amb fruita seca, alvocat o plàtan- o amb llet. La cuinera i autora de l’ebook Helados naturales, Elka Mocker, suggereix començar preparant un sorbet perquè l’elaboració és més senzilla. Segons l’experta, els sorbets que es porten aquesta temporada són els de fruites i herbes aromàtiques. Un dels més senzills de fer consisteix únicament a barrejar suc de taronja amb mango, albercoc i alfàbrega fresca. “També queden molt bé els sorbets fets amb plàtan, pinya i maduixa, que sempre s’han de congelar prèviament durant un mínim de vuit hores”, explica.

El primer pas per elaborar un sorbet és congelar sense pinyols la fruita que farem servir. Caldrà haver-la trossejat i posar els trossos dins de bosses de congelació. Passades unes hores es col·loca la fruita congelada dins el pot d’una batedora, juntament amb el suc de taronja i sucre de coco per endolcir el sorbet. Primer es bat una mica, després s’hi afegeixen les fulles d’alfàbrega i, finalment, es torna a batre. Si no es vol utilitzar sucre de coco com a endolcidor, Mocker proposa com una alternativa també saludable fer servir sucre morè de canya o dàtils. En el moment de servir el sorbet es poden triturar les fruites juntament amb oli de coco o també un grapat d’anacards, prèviament remullats. “En cas que encara vulguem més intensitat de dolçor, s’hi pot afegir xarop d’atzavara o xarop d’auró, dues alternatives saludables al sucre”. Per la seva banda, la coach nutricional Marta Vergés opina que és millor fer sorbets i gelats amb ingredients naturals, amb pocs sucres i pocs làctics, perquè “són més fàcils de digerir”.

Com preparar amb èxit gelats casolans de gustos inèdits

Gelats vegans

Per a qui vulgui atrevir-se amb els gelats vegans, la cuinera Elka Mocker suggereix els màgnums de nata. Els ingredients que es necessiten són anacards, llet de coco, llet d’ametlles, suc de llimona i vinagre de poma. Batent tots aquests ingredients s’aconsegueix la “nata” del gelat. Un cop feta la nata, es congela durant un mínim de vuit hores. Després s’hi ha d’afegir la cobertura de xocolata, que es prepara amb la barreja de cacau en pols, oli de coco, sal i atzavara. Finalment s’hi aboca per damunt la nata congelada. L’últim pas és col·locar el gelat (o gelats) en un paper antiadherent perquè la xocolata s’endureixi, i ja estaran llestos per menjar. Per als màgnums, Mocker aconsella fer servir motlles de silicona platí de forma minimàgnum, com els que ofereix la marca Lékué.

A l’hora d’elaborar altres gelats vegans cal tenir en compte que perquè tinguin cremositat s’utilitzen ingredients com l’alvocat, l’oli de coco, begudes vegetals i fruita seca (crema d’ametlles o de cacauet). Per endolcir normalment es fan servir fruites molt madures, dàtils, xarops i melasses, com la d’arròs o atzavara, i sucre de coco. També es pot jugar amb espècies com la canyella o la vainilla.

Per als que vulguin arriscar-se en el sabor, els gelats que es porten aquesta temporada són els que inclouen ingredients que mai no s’han associat a les postres. Un dels més curiosos és el d’oli d’oliva, que abans d’intentar-lo fer a casa el podem anar a tastar al restaurant El Nacional, de Barcelona. I l’altre sabor que s’imposa és el de gaspatxo, que a més és facilíssim de fer a casa: només cal posar gaspatxo en un got amb un pal de gelat i congelar-lo.

Tot i així, el dietista i nutricionista David Gasol aconsella moderació a l’hora de menjar gelats. “Per molt saludables que siguin els ingredients no és bo abusar-ne perquè porten una elevada quantitat de sucre i greix”. A més, com que “és un producte que es consumeix molt fred, si se’n menja molt sovint pot debilitar el sistema digestiu”, exposa. Gasol també sosté que els millors moments per assaborir-los és “fora dels àpats”.

ENTREPANS I DÒNUTS FARCITS DE GELAT

Un cop ha passat l’estiu, els gelats perden protagonisme. Per intentar que no sigui així, el gelater Jordi Roca va idear el 2012 l’entrepà calent farcit de gelat, que anomena panet. Per preparar-lo, obre un entrepà pel mig, el farceix de gelat i l’introdueix dins d’una mena de sandvitxera. L’èxit de la recepta ha fet que a les gelateries Rocambolesc, dirigides per Jordi Roca, hi hagi panets també a l’estiu, i no només a la tardor i a l’hivern.

Semblant a la recepta de Roca, aquest estiu ha arribat des de Los Angeles una altra tendència, els anomenats halos, que són dònuts farcits de gelat. Aquesta preparació també es fa al moment i se serveix calenta, com els panets.

SORBET DE TE MATCHA

Recepta del llibre Ama. Come. Vive. Brilla (Lunwerg), de la cuinera Elka Mocker.

Per a 4 persones:

200 ml de llet d’ametlles

2 cullerades de te matcha

40 g de sucre de coco

12 glaçons de llet d’ametlles

1. S’ha de batre primer la llet d’ametlles, el te i el sucre.

2. Després, s’hi afegeixen els glaçons i es tritura tot fins a aconseguir una textura de granissat.

EN RUTA PER TASTAR EL MILLOR GELAT

Gelateria Oggi (Barcelona)

Entre els gelats més originals hi ha el de menta amb alfàbrega i el de ricotta amb taronja i xocolata de Modica. Els més demanats de la gelateria són el de festucs i el de mascarpone amb nous i mel. Es destaquen també les opcions veganes, gelats elaborats sense cap producte de procedència animal.

El Nacional (Barcelona)

Aquest estiu els gelats són la novetat del restaurant emblemàtic del passeig de Gràcia. Es destaca el d’oli d’oliva, un dels més originals en gust i en textura. A El Nacional tots els gelats se serveixen acompanyats amb una magdalena, que es pot triar amb xocolata o sense.

Hotel Mas Albareda (Sant Julià de Vilatorta)

Aquest restaurant ofereix com a postres sorbets de cirera o llimona i gelat de stracciatella fets pel cuiner Nandu Jubany.

Taverna Rom (Roses)

El postrer Albert Lorenzo és l’encarregat de preparar els gelats artesanals d’aquest restaurant. Un dels gelats més originals és el de mató amb garum, alfàbrega i tomàquet.