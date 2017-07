Hostal La Llagosta: El menjador de casa davant del mar

No surt de moment a gaires llistes però ho diem amb la veu alta i clara: és un dels millors restaurants del Baix Empordà. Pel tracte, per la vista, pel menjar, perquè tots els que hi treballen són un equip, una màquina, perquè no fallen, perquè hi vas un dia i un altre i mai deceben. No tenen cap mal dia.

Quan hi arribem tots tres, ens reben com si fóssim Messi, Ney i Luis Suárez. Abraçades, copets a l’esquena... És com arribar al dinar de Nadal amb tota la família, però sense la necessitat de ser fals.

L’Hostal Restaurant La Llagosta de Llafranc es va fundar l’any 1946 i era una antiga casa de pescadors de barques de vela. Des d’aleshores hi han passat tres generacions familiars. Suposem que per això t’hi sents com a casa...

El local està situat en un lloc més que privilegiat. A primera línia de mar.

Ens asseiem i un dels cambrers ens porta la carta... A priori, com que posa “hostal” i és a 30 metres de la platja, pots pensar que és un xiringuito més de la costa, però quan obres la carta t’adones que no. Veus que gaudiràs. Que seràs feliç.

Però nosaltres a La Llagosta no necessitem mirar la carta. Ens la coneixem de sobres. Som com de la família. Només hem de mirar l’Àlex i ell fa la resta.

Estan dedicats a la cuina de mercat, són especialistes en arrossos i peix fresc, combinats amb tendències culinàries més actuals. Fan servir productes del seu hort, peix i carn de proximitat i l’arròs és del Molí de Pals.

De primer, com per picar, van arribant els calamarsons, els calamars a la romana, els musclos amb aquell suquet taronjós amb gust de peix que no pots parar de sucar... i de segon arriba l’arròs Cala Estreta amb cabra de mar (arròs a la cassola). És un dels plats d’arròs més meravellosos que mai hagis tastat. Els granets d’arròs ben separats, al punt de cocció... Però en tenen més, d’arrossos: amb pop i carxofes, el negre, amb sipionets i escamarlanets, amb tòfona blanca, amb espardenyes i amb llamàntol. Aquest últim et pot fer plorar de gust. També tenen arrossos secs i els fideus.

I no podem oblidar les figures que fan que tot rutlli, els Sergio Busquets de La Llagosta. Els germans Teixidor, l’Àlex i l’Alícia. Són uns caps de sala atípics. Pendents de tot. Tracten igual de bé un plat que un client. I si a sobre, de cambrer et toca el Joan Pera, l’èxit està assegurat. Un dels millors cambrers de la comarca.

De fet, l’Àlex va ser qui ens va dir: “Aquest dinar no és complet si ara no us foteu un gintònic”. “Tu mateix, Àlex”, li vam dir. En van caure dos per cap...

Si sou per l’Empordà, no dubteu. Evidentment que hi ha llocs amb estrella, però un arrosset de l’Hostal La Llagosta és només comparable a tocar el cel.

EL PLAT És un restaurant mediterrani d'arròs i de peix i semblarà estrany que us recomanem un plat que no surt del mar, però feu-nos cas i guardeu un raconet per a aquest plat: el milfulls de patata i botifarra negra amb salsa de ceps. És senzill però excel·lent com pocs.